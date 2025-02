Laspunta.it - Congresso PD ad Aprilia. Davide Zingaretti candidato unico alla Segreteria

Sarà, ex consigliere comunale che ha lasciato Azione, l’del PD di. “L’assemblea di sabato rappresenterà un nuovo inizio. Siamo in campo con militanti storici e nuovi protagonisti per avviare un lavoro capillare sul territorio e per darecittà diun futuro di buon governo e legalità“. Così il segretario provinciale del Partito democratico Omar Sarubbo ha presentatostampa l’attesodi circolo che si svolgerà sabato 1° marzo ad, nella sala Manzù della biblioteca comunale, a partire dalle ore 9.30.L’intervento di Omar SarubboIn conferenza stampa Sarubbo ha parlato di un percorso cominciato a luglio scorso,rgato a nuovi e significativi ingressi. “E sulla strada della partecipazione collettiva continueremo a camminare – ha sottolineato il segretario dem – per un progetto che vuole rimettere la politica al centro del dibattito cittadino.