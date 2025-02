Casertanews.it - Confermato il 41bis per il boss Belforte: "Clan ancora attivo"

Leggi su Casertanews.it

Ilsarebbevivo. A confermarlo è la Dda in un parere depositato al Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha riesaminato, dopo l'annullamento in Cassazione, la proroga del regime del 41 bis per ilDomenico. La relazione della DdaI giudici della.