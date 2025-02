Juventusnews24.com - Condò sentenzia: «Thiago Motta ha moltissime responsabilità per questo motivo, ma la società…». Che attacco al calciomercato bianconero!

di Redazione JuventusNews24, giornalista, ha rilasciato queste dichiarazioni per commentare l’eliminazione della Juve dalla Coppa Italia con l’EmpoliIntervenuto a Sky Sport 24 in collegamento, il giornalista Paoloha detto la sua su quanto successo all’Allianz Stadium ieri sera, con la Juve eliminata ai quarti di Coppa Italia contro l’Empoli.PAROLE – «Questa squadra non riesce a trovare il filo conduttore. Ha dei valori, ma non durano mai più di 45?. È un difettohanel non essere riuscito a creare una mentalità di squadra, ma la società ha lain sede di mercato di non avere preso due o tre giocatori che in carriera avessero già vinto e affrontato situazioni delicate».Leggi su Juventusnews24.com