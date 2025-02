Inter-news.it - Condò: «Inter unica italiana in Europa: squadre stanche! Ho una soluzione»

Quattro delle cinqueitaliane sono state eliminate nella fase a eliminazione diretta della competizione, uscendo sconfitti contro avversari ampiamente alla portata. L’rimane cosi l’formazioneancora in corsa per la Champions League.IL PUNTO – L’sarà l’ultima squadra a rappresentare del calcio italiano in, affronteranno il Feyenoord di Robin Van Persie negli ottavi di finale. Essendo testa di serie, l’disputerà sempre la gara di ritorno in casa. In caso di passaggio del turno, la squadra di Simone Inzaghi troverà ai quarti una tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, mentre in semifinale potrebbe affrontare una tra Benfica, Barcellona, Borussia Dortmund o Lille.L’ANALISI – Ai microfoni di Sky Sport, Paoloha analizzato i motivi per cui le italiane sono state eliminate dadal tasso tecnico inferiore in Champions League, affermando che: «La riduzione del campionato italiano a 18permetterebbe di tornare a quella che per me è stata una grande perdita nel campionato di Serie A, cioè quella di non riposare nemmeno una settimana tra natale e capodanno.