Internews24.com - Condò applaude l’Inter: «E’ più forte del Feyenoord, sui nerazzurri credo una cosa»

Leggi su Internews24.com

di Redazionesi è espresso a Sky Sport, le dichiarazioni del giornalista sul cammino delin Champions Leaguesi è espresso ai microfoni di Sky Sport, il giornalista ha analizzato i motivi per cui le italiane sono state eliminate da squadre dal tasso tecnico inferiore in Champions League. Le sue parole sull‘Inter:SERIE A – «La riduzione del campionato italiano a 18 squadre permetterebbe di tornare a quella che per me è stata una grande perdita nel campionato di Serie A, cioè quella di non riposare nemmeno una settimana tra natale e capodanno. Da due stagioni, con l’aggiunta anche della supercoppa in Arabia Saudita, le squadre italiane giochino sempre, mentre invece in Olanda, il campionato riposa dal 20 dicembre al 10 di gennaio. Ciascuna delle cause che noi troviamo per l’eliminazione delle italiane sono delle concause, perché abbiamo visto come le squadre abbiano corso meno e fossero mentalmente più stressate»– «è piùdel