Teleclubitalia.it - Con l’Inter 4-3-3 o 3-5-2? Difficile per Conte rinunciare ad un Raspadori così

Leggi su Teleclubitalia.it

A due giorni dalla grande sfida in programma sabato alle ore 18 conallo stadio Maradona salgono i dubbi per Antonio, ancora in dubbio il modulo con la quale l’allenatore vorrà sfidare il suo passato per una sfida che può avere valere una stagione per gli azzurri.sembra intenzionato nel voler confermare .L'articolo Con4-3-3 o 3-5-2?perad unTeleclubitalia.