Con i bruschi tagli di teste avviati da Elon Musk Donald Trump punta a dare agli americani la frittata low cost

dinell’amministrazione pubblica Usadacon il suo Doge hanno fatto la. Lo penseranno sicuramente i malcapitati, e anche chi vede privare di preziosi bagdi esperienza la delicata macchina pubblica americana. Ma in questo caso non si tratta di una metafora. È proprio alla– unalow– checon parte dei risparmi che verranno dalla riduzione della spesa pubblica. A spiegarlo nel deto è la segretaria all’Agricoltura del nuovo governo americano, Brooke J. Rollins, in un intervento pubblicato dal Wall Street Journal.Dal 2021 ad oggi una confezione da sei uova è passata da 1,47 a 4,95 dollariLa Rollins spiega nel suo intervento come fra il 2021 e il 2024 l’inflazione sia volata nel comparto alimentare, con una crescita del 20%, ma sia esplosa soprattutto su un bene: le uova di gallina.