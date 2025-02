Cityrumors.it - Comune Salò revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini dopo 100 anni

Nella piccola cittadina che fu sede della Rsi, il Consiglio comunaleun voto ha tolto l’onorificenza che fu data nel 1924 al DuceUna decisione storica. Una scelta e soprattutto un’onorificenza che durava un secolo e che adesso non c’è più. Benitoè stato cancellato dai cittadini di, ma questo non significa che non continuerà ad essere un posto dove chi vorrà ricordalo e celebrarlo in qualche modo, non potrà venire in città.la100(Ansa Foto) Cityrumors.itche era stata presenta indiversi dibattiti in proposito, alla fine il Consiglio comunale di, riunito in seduta serale, ha approvato con 12 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto la mozione per il ritiro dellaa Benito, che gli era stata conferita esattamente 100fa da un funzionario nei primidel ventennio fascista.