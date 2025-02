Ilfattoquotidiano.it - Compie 105 anni e festeggia con un rave nella casa di riposo: “Mi sono goduta ogni minuto”. La storia di Hilda Jackson

Una festa così persino i più giovani se la sognano.ha deciso dire i suoi 105con un. Proprio così. Il grande evento si è tenutodi cura dove vive, nel Derbyshire. Luci stroboscopiche, bastoncini luminosi, vernice UV e ovviamente un dj: tutti gli ingredienti per una festa da sogno. Lata, scrive The Guardian, ha sorseggiato champagne, mentre gli ospiti siserviti cocktail da un pop-up bar. “Midivertita moltissimo. Le persone quimeravigliose e penso che ci siamo divertiti davvero”, ha detto. “Mi, e questo è tutto.molto grata a tutti quelli chevenuti”. L’anziana donna vive da circa duee mezzodiHolbrook Hall, non lontano da Belper, in Inghilterra. È nata e cresciutavicina Ripley, dove è andata a scuola e ha sposato il suo defunto marito, Walter.