Spazionapoli.it - Como-Napoli, il gesto di Conte in panchina che nessuno ha notato: riguarda Lukaku

Leggi su Spazionapoli.it

All’orizzonte, c’è la sfida contro l’Inter che potrebbe dire molto sulle speranze Scudetto della SSC, anche se fa ancora male la sconfitta nell’ultima giornata del campionato di Serie A a.Occhi e pensieri puntati a una partita che potrebbe svelare buona parte del copione di quello che resta di questa stagione per il. Contro l’Inter, gli azzurri hanno la possibilità di riprendersi il primato sfuggito in occasione della sconfitta dinell’ultima giornata del campionato di Serie A. Servirà, però, dare il massimo anche oltre alle difficoltà legate agli infortuni e non pensare a una forma fisica che non è apparsa eccelsa nelle ultime uscite. A dimostrare il momento di difficoltà della squadra di Antoniosono i tre punti accumulati nelle ultime quattro partite (tre pareggi di fila e la sconfitta contro il, ndr), ma sabato pomeriggio, in uno scontro diretto così importante e delicato, tutto potrebbe ovviamente cambiare nelle gambe e nella testa degli azzurri.