Como l’appetito vien mangiando | 3 nazionali azzurri per l’Europa

Un progetto ambizioso, una proprietà senza limiti e tre campioni d’Europa che potrebbero trasformare ilin una seria candidata per le coppe: 3per(Foto: Ansa) – serieanews.comCi sono storie che sembrano scritte apposta per stupire. Fino a qualche anno fa, ilera una squadra che galleggiava tra la Serie B e le categorie inferiori. Oggi, invece, è una realtà solida, con un progetto chiaro e una proprietà capace di garantire investimenti da grande club. Non parliamo di spese folli alla cieca, ma di una strategia ben studiata, fatta di colpi mirati e ambizioni crescenti.Ecco perché le vittorie contro Napoli e Fiorentina non sono state episodi isolati, ma segnali di un’identità sempre più definita. Cesc Fàbregas sta plasmando una squadra che sa cosa vuole: divertire e vincere.