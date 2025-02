Puntomagazine.it - Comitato per l’ordine e la sicurezza su Torre Annunziata, Cuccurullo: “Bene la riunione, i controlli saranno intensificati”

Leggi su Puntomagazine.it

Il Sindacoannuncia intensificazione dei: massima attenzione della Prefettura e delle Forze del“C’è massima attenzione al territorio dida parte della Prefettura e dei vertici delle forze del. Sono soddisfatto dell’esito delladelpere la. Con S.E. il Prefetto Michele Di Bari c’è massima sintonia e presto verrà nuovamente nella nostra città per un altro”. Sono le parole del sindaco Corradoa margine dell’incontro tenutosi ieri pomeriggio presso la sede della Prefettura di Napoli.“Allami è stato comunicato che ci sarà già dai prossimi giorni un’intensificazione deisul nostro territorio. I cittadini hanno bisogno di avvertire la presenza dello Stato, soprattutto in un periodo complicato come questo, dove la nostra città è stata teatro di diversi furti e atti vandalici alla proprietà privata.