Come vedere i messaggi eliminati su Whatsapp, il tutorial passo passo

è una delle app distica più usata al mondo e capita spesso di leggere notizie legate al suo utilizzo, dalla bufala della terza spunta al pericolo spyware, ma c’è una cosa che ossessiona quasi tutti gli utenti. Vi è mai capitato, infatti, di ritrovarvi una notifica per aver ricevuto uno su, ma che questa scomparisse prima dichi vi ha scritto o cosa? Questo perché quello che il vostro interlocutore vi ha scritto è stato prontamente cancellato, impedendovi di sapere cosa era stato detto sia all’interno dell’app, ma anche attraverso la tendina delle notifiche. E se ora fosse possibile impedire l’eliminazione delo?Non funziona proprio così, ma quasi. Infatti non potrete a tutti gli effetti impedire alle persone che vi scrivono di cancellare ilo che vi hanno inviato, ma esiste un trucchetto che vi aiuterà a non far sparire la notifica (con relativo testo) dalla tendina del telefono.