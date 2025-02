Sport.quotidiano.net - Come sta Zeman oggi: ricoverato a 77 anni al Gemelli. Prognosi riservata

Roma, 27 febbraio – Ore di apprensione per le condizioni di salute di Zdenek. L’ex allenatore della Roma è stato infattid’urgenza all’Ospedaledi Roma in codice rosso ed è ora in terapia intensiva neurologica a causa di una sospetta leggera ischemia che lo ha colpito nelle ultime ore, ed è inanche se non sarebbe in pericolo di vita.precisato dalla stessa struttura ospedaliera, l'allenatore sarebbe “vigile e collaborante”. Alcuni giorni fa il tecnico boemo aveva contratto una forte sindrome influenzale, che aveva destato particolare preoccupazione tra i familiari in particolare per i problemi respiratori conseguenti. L’aggravamento delle sue condizioni si sarebbe verificato però nelle ultime ore, quando questa mattina il carismatico allenatore, amato per il suo gioco, avrebbe manifestato un deficit di forza al momento della presentazione in ospedale, presentando anche sintomi di disartria (difficoltà nell’articolazione di parole) e problemi nel muovere il braccio destro già colpito da un’emiparesi, causata dall'ictus subito nello scorso mese di ottobre.