Fanpage.it - Come sta Zeman dopo il ricovero per ischemia, il bollettino medico: è in “condizioni stabili”

Vigile e collaborativo, così viene descrittoda fonti ospedaliere. Non è in pericolo di vita ma resta in terapia intensiva, i suoi sintomi sono compatibili con quelli di pazienti "con pregressa comorbidità cardiologica e pregresso ictus".