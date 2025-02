Iodonna.it - Come mettere in pratica il Nagomi, per ritrovare il proprio equilibrio interiore

Paese che vai, filosofia di vita che trovi. E ilè la filosofia giapponese che guida la ricerca delpersonale, in contrasto con un mondo molto caotico. Un concetto che ha dei benefici anche sulla salute, non a caso i nipponici sono tra le persone più longeve al mondo. Kintsugi: l’arte giapponese che trasforma le cicatrici in bellezza e insegna la resilienza X Leggi anche › Risparmiare si può con il Kakebo, il metodo giapponese per gestire le proprie finanze, alla ricerca dell’Derivato dal verbo nagomu, ovvero “calmarsi” ma anche “trovare conforto”, il termineindica una vera e propria filosofia di vita basata sulla ricerca della calma, della pace e della tranquillità, danelquotidiano.