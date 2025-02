Cultweb.it - Come mai certe persone ricordano i sogni e altre no?

Leggi su Cultweb.it

Il ricordo deivaria da persona a persona e dipende da diversi fattori neurologici, fisiologici e comportamentali. Alcuni individui riescono a ricordare icon estrema chiarezza, mentre altri faticano a trattenere anche un vago frammento al risveglio. Le cause di questa differenza sono oggetto di studio da parte della neuroscienza e della psicologia. Cosa sono i? Sono pensieri per immagini, una sorta di rielaborazione del nostro inconscio. Essi fanno riferimento ad eventi della nostra vita, ma non sono solo rievocazione, ma ri-creazione fantasiosa. Isi verificano prevalentemente durante la fase REM (Rapid Eye Movement) del sonno, un periodo caratterizzato da un’intensa attività cerebrale simile a quella dello stato di veglia. Leche si svegliano durante o immediatamente dopo una fase REM hanno maggiori probabilità di ricordare i loro, mentre chi ha un sonno più profondo e ininterrotto tende a dimenticarli.