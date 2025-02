Superguidatv.it - Come è morto Gene Hackman? Il motivo della morte

, celebre attore due volte premio Oscar, è stato trovatoall’età di 95 anni nella sua casa di Santa Fe, New Mexico, insieme alla moglie Betsy Arakawa, 63 anni, e al loro cane. Le autorità locali hanno confermato il decesso, ma al momento non sono state rese note le cause. Lo sceriffocontea di Santa Fe ha dichiarato che non ci sono elementi che facciano pensare a un atto criminale, e le indagini sono in corso.: un talento premiato con due OscarNato il 30 gennaio 1930 a San Bernardino, California,ha avuto una carriera cinematografica straordinaria, durata oltre quattro decenni. Nel corsosua carriera ha vinto due premi Oscar:Miglior Attore per Il braccio violentolegge (1971) eMiglior Attore Non Protagonista per Gli spietati (1992).