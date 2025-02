Oasport.it - Come cambia il tabellone di Berrettini a Dubai con l’eliminazione di Medvedev: prosegue la crisi del russo

L’azzurro Matteoè in campo contro il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del seeding, nell’ultimo dei quarti di finale delDuty Free Tennis Championships 2025: negli Emirati Arabi Uniti il romano contende il pass per il penultimo atto all’unica testa di serie ancora in corsa.Nella parte alta del, infatti, è caduto anche il numero 1 del seeding, ilDaniil, che oggi si è fatto rimontare, dopo non aver capitalizzato quattro match point ed un vantaggio di 4-1 nel tiebreak del secondo set, prima di capitolare contro il neerlandese Tallon Griekspoor.Se il tennista dei Paesi Bassi sarà l’avversario dinell’eventuale semifinale, invece nell’ipotetico ultimo atto il rivale per il titolo dell’azzurro sarà il vincitore del match tra il qualificato transalpino Quentin Halys, giustiziere di Luca Nardi nei quarti, ed il rinato canadese Felix Auger-Aliassime.