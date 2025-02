Oasport.it - Combinata nordica: Yuna Kasai sorprende tutti nella mass start dei Mondiali

A Trondheim, in casa delle norvegesi, è una giapponese aregara d’apertura deidi. Stiamo parlando diche si è aggiudicata lairidata.La nipponica, classe 2004, quest’anno aveva colto la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo e ha trovato un super exploit ai, con un salto eccellente con il quale è riuscita a ribaltare la situazione, agguantando l’oro con il punteggio di 121.Alle sue spalle la beniamina del pubblico, in testa dopo la prova di fondo: Gyda Westvold-Hansen, staccata di 2.3. Completa il podio un’altra nipponica: la sorella di, Haruka, a completare la festa in famiglia. Solo decima l’attesissima Ida Marie Hagen.In casa Italia la migliore è Veronica Gianmoena, 24ma. Più dietro Daniela Dejori, 27ma, Greta Pinzani, 30ma, e Anna Senoner, 32ma.