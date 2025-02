Combinata nordica Mondiali Trondheim 2025 | Yuna Kasai vince la mass start sul podio la gemella Haruka

Leggi su Sportface.it

Il 4 febbraio scorso hanno compiuto 21 anni e tre giorni dopo sono salite insieme suldi Coppa del Mondo per la prima volta. Le gemelle giapponesici hanno preso gusto e al termine di un febbraio da incorniciare sono rispettivamente medaglia d’oro e di bronzo nellafemminile deidiin corso di svolgimento a. Una beffa per la padrona di casa, Gyda Westvold Hansen, prima al termine del segmento di 5km, costretta ad accontentarsi dell’argento. Domani il programma diprosegue con la prova mista: turno di salto alle 12, staffetta alle 16.WESTVOLD HANSEN PRIMA DOPO LA 5KMNella prima frazione Westvold Hansen si è imposta infatti in 13’36?3. Preceduta di 2? la connazionale Marte Leinan Lund, mentre al terzo posto si è accomodata(+3?6), con la tedesca, prima della classifica generale di Coppa del Mondo, Nathalie Armbruster (+4?2) e l’altra norvegese Ida Marie Hagen quinta a 7?0 dopo una caduta nella seconda tornata a seguito di un contatto con la classe 2006.