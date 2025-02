Oasport.it - Combinata nordica, Mondiali Trondheim 2025. ‘Indentikit’ gara a squadre miste. Norvegia imbattibile?

Nella, il secondo dei sei titoli assegnati aidisarà quello della Prova a. Laavrà luogo venerdì 28 febbraio e incoronerà un quartetto Campione del Mondo per la II volta. Infatti, la competizione è stata inserita nel programma della manifestazione iridata a partire dal 2023.È lapalissiano come il format abbia potuto vedere la luce solo grazie allo sviluppo del settore femminile. La Fis ha investito con decisione su questo team event misto, accogliendolo nella famiglia delalla prima occasione utile. Essendo di recentissima istituzione, è bene ricordarne il funzionamento, peraltro non totalmente lineare.Ogni squadra è composta da quattro atleti, due uomini e due donne. Ognuno di essi effettua un salto sul trampolino piccolo e la somma dei loro punteggi determina quello della nazione.