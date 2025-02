Oasport.it - Combinata nordica, Gyda Westvold Hansen vince la 5 km mass start dei Mondiali. 13ma Daniela Dejori

Si apre anche per lail programma dei2025 di sci nordico, scattati a Trondheim, in Norvegia: la5 km femminile vede la vittoria della norvegese, mentre la miglior italiana è. Nel pomeriggio il segmento di salto dal trampolino piccolo HS102 assegnerà le medaglie iridate.Nel segmento di fondo, invece, la 5 kmfemminile vede la doppietta norvegese conprima in 13’36?3, davanti alla connazionale Marte Leinan Lund, seconda a 2?0, mentre completa il podio provvisorio la nipponica Yuna Kasai, terza a 3?6.In casa Italia la miglior azzurra èa 55?0, mentre Greta Pinzani conclude 18ma a 1’09?3. Più attardate Veronica Gianmoena, 25ma a 1’34?5, ed Anna Senoner, 31ma a 2’19?4.