Udine20.it - Coma Cose in concerto ad Azzano Decimo il 19 giugno 2025

Dopo aver partecipato alla 75° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Cuoricini”, iannunciano le date previste per l’estate, una nuova occasione per poter incontrare i loro fan in un tour che li vedrà protagonisti sui palchi dei principali festival estivi. Il progetto live del duo, formato da Fausto Zanardelli e dalla pordenonese Francesca Mesiano, partirà proprio dal Friuli Venezia Giulia con l’attesa data in programma il prossimo 19(inizio alle 21.30) ad(Pn), nella centralissima Piazza Libertà, primo grande nome annunciato dell’edizionedella Fiera della Musica. I biglietti per ilsono già in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it. “La Fiera della Musicaè in corso di realizzazione – afferma l’Assessore alla Cultura del Comune di, Alberto Locatelli – e stiamo ancora lavorando sul programma completo, ma la notizia della partecipazione deimerita un anticipo sull’evento più importante dell’anno azzanese.