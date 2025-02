Lanazione.it - Coltellate alla madre. “Volevo uccidere tutti, da piccolo mi picchiavano”

È ricoverato in una struttura psichiatrica, piantonato, il ragazzo di 22 anni che ha ucciso laAnna Viliani (nella foto), 60 anni, a Vernio (Prato). Il ragazzo, che è sordo e con problemi psichiatrici, abitava con lain una villetta a schiera nella frazione di Montepiano. Lunedì attorno alle 18, ha infertomamma diecie l’ha lasciata a terra, esanime, in attesa che morisse. Undici ore di agonia. Poi, attorno alle quattro del mattino di martedì ha appiccato il fuoco dentro casa, in più punti, con un accendino. E se ne è andato. Un vicino ha dato l’rme vedendo il fumo uscire dvilletta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e hanno trovato il corpo della donna a terra. Il figlio è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario: l’udienza di convalida dell’arresto è stata fissata per domani.