Colpo di scena Inter: Inzaghi rivoluziona tutto, effetto sorpresa contro il Napoli

L’si sta preparando per scendere in campo e affrontare il big matchilpensa alla mossa a.L’, dopo il passaggio in semifinale di Coppa Italia in cui se la vedràil Milan, si sta ora preparando per affrontare il big matchildi Antonio Conte. Una gara che senza dubbio riuscirà ad indirizzare la stagione e anche la corsa verso il titolo 2024/25.Il club nerazzurro è perciò al lavoro con Simonedopo il passaggio del turno in Coppa Italia e il tecnico sa che sarà fondamentale gestire le forze e recuperare al massimo per poter affrontare ildopo l’impegno dell’infrasettimanale.Occhio però alle possibili scelte di formazione e al fattoreche potrebbe dare ulteriore filo da torcere aldi Conte alle prese dal canto suo con diverse assenze, come quella di Anguissa pesante per il centrocampo.