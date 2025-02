Ilgiorno.it - Colpito al braccio dalla putrella finisce in ospedale verniciatore. Lesioni meno gravi del temuto

Stava lavorando nella ditta di verniciatura di via per Casterno a Robecco sul Naviglio, quando è rimasto coinvolto in un infortunio. È accaduto ieri mattina, poco prima delle . Un uomo di 34 anni era impegnato in un’operazione di verniciatura, quando lasi è girata e lo haal. Soccorso immediatamente dai colleghi sul posto è intervenuto l’equipaggio di turno della Ata di Zelo, unitamente all’automedica. Sempre vigile e cosciente, l’uomo è stato stabilizzato e trasferito, in codice giallo, al Pronto soccorso dell’di Legnano con una frattura al. Giunti sul posto gli operatori della Polizia locale di Robecco sul Naviglio seguiti dai funzionari di Ats prevenzione infortuni sul lavoro. A loro il compito di completare gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.