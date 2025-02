Ilrestodelcarlino.it - Colori brillanti e Game Mode per la smart TV Hisense da 40'' oggi in offerta

è tra quelle aziende che hanno saputo ritagliarsi un posto di primo piano nel mercato degliTV grazie a prodotti dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Un esempio perfetto di questa filosofia è l'40" HD 40E43KT, televisore che - pur non essendo di fascia alta - riesce ad offrire una serie di caratteristiche interessanti per chi cerca un dispositivo di buona qualità, versatile,rno e facile da usare. Tra i suoi punti di forza spiccano il sistema operativo VIDAA U6, laper gli appassionati di videogiochi, e l'integrazione di Alexa. E il prezzo? Solo 234,99€, con lo sconto odierno di Amazon. Acquista subito loTVLaTV accessibile per godersi contenuti in streaming e non solo Come detto, questo non è un televisore di fascia alta, quindi qualche compromesso bisogna accettarlo.