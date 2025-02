Collega incinta lasci ma lascia la FdI

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.12 Silvia Colombo, consigliera comunale e capogruppo di FdI a Treviglio (Bergamo) ha annunciato le sue dimissioni."Torno a lavorare e a fare la mamma". La decisione dopo la polemica per le sue affermazioni a proposito di lavoro da remoto e gravidanza. Colombo era intervenuta sulla richiesta di una consigliera Pd di sedute in streaming per facilitare neo-genitori o chi ha gravidanze a rischio, affermando che se si èci si può dimettere. Colombo ha lamentato anche "troppa leggerezza" del suo partito nell'affrontare la vicenda.