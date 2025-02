Juventusnews24.com - Cobolli Gigli attacca duramente questa Juve: «La squadra è incomprensibile. Secondo me ieri lui avrebbe dovuto prendersi le proprie responsabilità»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ex presidente dellasi è espresso dopo l’eliminazione dellacontro l’Empoli in Coppa Italia. Ecco le sue paroleGiovanniha criticato in senso lae ha scelto i microfoni di TMW Radio per farlo. Ecco le sue parole dell’ex presidente bianconero.– «Unascesa in campo credendo di poter risolvere la partita con passaggi laterali e senza intensità. Neltempo in parte ha raggiunto l’Empoli, seppur con fatica, poi è franata ai rigori. Lì la cosa più inspiegabile è quella che riguarda Vlahovic: sembra sempre teso e per questo non è arrivato con la giusta freddezza per essere concentrato».MANCA LA SOCIETÀ – «In questo momento il vertice della società sembra quasi non esserci.