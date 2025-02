Sport.quotidiano.net - Coach Martino. "Match affrontato senza la giusta energia e intensità»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Faccio i complimenti ai nostri avversari, che hanno meritato ampiamente la vittoria, ma noi non abbiamola gara con la. Probabilmente non sono riuscito a trasferire ai ragazzi la difficoltà dell’incontro".Antimo Martia così a caldo l’affermazione in trasferta di Nardò, che ha espugnato il Palafiera con una grande prestazione dell’americano Russ Smith, autore di 37 punti e di alcune giocate di alto livello. "Il nostro inizio diha dato fiducia ai loro giocatori, di cui conoscevamo le qualità. Abbiamo disputato un incontro insufficiente, in cui non abbiamo trovato risorse in nessun elemento. Palle perse evitabili, troppi rimbalzi offensivi concessi e un Toni Perkovic che non era nelle giuste condizioni fisiche in una partita in cui avevamo bisogno di lui.