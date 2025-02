Sport.quotidiano.net - Coach dell’agnello. "Troppo morbidi, è un momento no»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Siamo statisin dal primo minuto". Questa l’analisi diSandro. "Dividerei la partita in due parti: la prima – osserva l’allenatore della Rinascita – è quella che è stata caratterizzata da palle perse e 20 punti per loro che ci hanno affossato. Questo certifica la morbidezza che abbiamo messo in campo sin dal primo minuto. Nel secondo tempo poi c’è stata la reazione della squadra. Potremmo darci tutti delle giustificazioni, ma così non si vincono le partite e non mi piace farlo. Nove giorni fa abbiamo fatto una partita strepitosa a Cividale, ci sono dei motivi se la partita con Torino invece è andata male".si riferisce ai tanti infortuni e alla condizione del quintetto sceso in campo. "Quello che ci manca è allenarci tutti insieme, ancora non ci siamo riusciti completamente.