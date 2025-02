Lanotiziagiornale.it - Clean industrial deal, l’Ue presenta il piano da 100 miliardi per l’industria pulita

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Si chiamaed è unche vuole tenere insieme il sostegno alla competitività deleuropea e l’accelerazione sul fronte della decarbonizzazione. La Commissione Ue hato un patto che prevede la mobilitazione di oltre 100a breve termine per sostenere una manifattura piùnell’Unione europea, finanziando la transizione green. L’importo comprende anche un miliardo di euro di garanzie nell’ambito dell’attuale quadro finanziario pluriennale., ecco ilUeL’obiettivo è di porre il tema della decarbonizzazione al centro di un “potente motore di crescita”, fornendo inoltre più certezze agli investitori europei. Ilperconferma l’impegno di far diventaredecarbonizzata entro il 2050, concentrandosi soprattutto su due settori: le industrie ad alta intensità energetica e le tecnologie pulite, ritenute “fondamentali per la trasformazionee”.