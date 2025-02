Ilrestodelcarlino.it - Classifica sanità regioni: l’Emilia-Romagna scende

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 27 febbraio 2025 – Emilia-promossa dal monitoraggio realizzato dal ministero della Salute dei livelli essenziali di assistenza per il 2023 nelleanche se perde il primato assoluto, scalzata dal Veneto. Parliamo di tutte quelle prestazioni sanitarie che ogni cittadino ha il diritto di ricevere dallo Stato, sia gratuitamente sia, se serve, pagando il ticket. Sono tre le aree dell’assistenza prese in considerazione: ospedaliera, territoriale, prevenzione. Nelladelle miglioriper assistenza sanitaria l'Emilia-con un calo di 2,4 punti passa al quarto posto a causa di un brusco calo dell'assistenza territoriale. Sul podio ci sono: Veneto, Toscana e Trento. I numeri delLa regione ha ottenuto per il 2023 un punteggio di 97 (su 100) nell'area della prevenzione, dove migliora rispetto alla performance del 2022 (96,13).