Panorama.it - Classifica migliori ospedali al mondo: Niguarda primo in Italia

Anche per il 2025 il settimanale americano Newsweek ha stilato la sua (attesissima)“World’s best Hospitals”, che indica i 250al. Per valutarli, vengono considerati fattori come la qualità della ricerca, il livello delle cure, le metriche di qualitàera e la capacità di attrarre medici da altre strutture: vengono presi in considerazione anche i questionari compilati dai pazienti al momento delle dimissioni, che vertono principalmente sulla loro soddisfazione riguardo al trattamento e alle cure ricevute durante il ricovero. Ilospedaleno, che si piazza al 37esimo posto tra ialcon una rimonta di quindici posizioni rispetto all’anno scorso, è ildi Milano: il nosocomio pubblico lombardo per la prima volta “scalza” dal podio il Policlinico Gemelli, che nel 2024 era trentacinquesimo e oggi risulta al numero 44, comunque secondo tra glini.