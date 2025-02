Rompipallone.it - Clamoroso Milan: spunta l’idea di far tornare il grande ex, c’e? anche l’annuncio che fa sognare

Il Milan sogna in grande per il futuro e pensa al ritorno del grande ex: l'annuncio fa sognare i tifosi rossoneri.

Il momento difficile in casa Milan continua. La sconfitta contro il Torino arrivata nella settimana della clamorosa eliminazione dalla Champions League ha fatto emergere, ancora una volta, tutti i problemi nell'ambiente rossonero.

Al termine della stagione sono previsti grandi cambiamenti all'interno del club, sia sul fronte societario che in quello squadra. Per il futuro la dirigenza del Diavolo continua a coltivare il sogno del ritorno di Sandro Tonali che, in un'intervista, fa sognare i tifosi rossoneri.

Milan, Tonali fa sognare i tifosi rossoneri: "C'è la possibilità di tornare un giorno"

Sandro Tonali, nel corso di un'intervista concessa a 'Repubblica', ha raccontato il momento che sta vivendo dopo i mesi in cui è stato costretto a stare fermo per squalifica.