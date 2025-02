Tvplay.it - Clamoroso Juve, bianconeri eliminati dalla Coppa Italia: l’Empoli vince ai rigori

Lantus è stata appena eliminatadal. I toscani hanno vinto dopo i calci di rigore.Laparte bene, visto che Nico Gonzalez va vicino al gol del vantaggio già al secondo minuto della gara di questa sera dell’Allianz Stadium. La gara, seppur con ritmi lenti, continua a farla la ‘Vecchia Signora’, anche a passare in vantaggio è propriodi Roberto D’Aversa.ai(LaPresse) tvplay.itIl tutto capita al 24?, ovvero quando perde palla Nico Gonzalez e Bacci lancia Maleh che è bravissimo a battere Mattia Perin con tiro di destro angolato. La, di fatto, subisce il gol della squadra toscana, visto che non riesce a creare nessuna occasione da gol per riportare il risultato in parità.