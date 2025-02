Anteprima24.it - Cividale frena la corsa dell’Avellino Basket

Tempo di lettura: 2 minutiE’ un ritorno amaro in campo per l’Avellino, dopo lo stop causato dalle qualificazioni europee delle Nazionali. La formazione di coach Alessandro Crotti viene sconfitta sui legni del Pala del Mauro dall’UEB Gestecocon il finale di 81-85. Gli irpini hanno faticato inizialmente, ma sono stati bravi a restare in partita superano un approccio complicato, nel quale i giocatori sono sembrati un po’ arrugginiti a causa della lunga pausa.Tra i biancoverdi si è particolarmente distinto Lewis (18 punti a referto). L’americano ha saputo dare la scossa nel primo periodo di gioco, confermandosi un giocatore di grande affidabilità, poi è uscito alla distanza Earlington (21 punti realizzati). Avellino a fine terzo quarto ha perso Bortolin, per via di un problema ad un tendite.