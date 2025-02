Puntomagazine.it - Città Metropolitana di Napoli e Teatro di San Carlo: 400 biglietti a prezzi agevolati per gli spettacoli di danza del 4 e 5 marzo 2025

Sconto speciale per i cittadini delladi: 400 posti a 15 euro per la Stagione dideldi SanIn occasione del prossimo appuntamento della Stagione diSerge Lifar / Roland Petit / William Forsythe, che vedrà protagonista il balletto deldi Sandiretto da Clotilde Vayer, i cittadini delladiavranno la possibilità di acquistare 400 posti a un prezzo speciale di 15 euro per gliche si terranno martedì 4(200 posti) e mercoledì 5(200 posti) alle ore 20:00. La promozione è valida fino a esaurimento disponibilità. È possibile acquistare i(massimo 2 a persona) presso la biglietteria deldi San, aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18, esibendo copia della presente comunicazione anche in formato elettronico.