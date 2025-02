Lapresse.it - Cinema: Gene Hackman trovato morto insieme alla moglie in New Mexico

Roma, 27 feb. (LaPresse) – Il premio Oscar(95) e laBetsy Arakawa (63) sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe, nel New. Lo riporta la Bbc. In una dichiarazione lo sceriffo della contea di Santa Fe ha affermato: “Possiamo confermare chee suasono stati trovati morti mercoledì pomeriggio nella loro residenza di Sunset Trail”. L’ufficiale non ha fornito dettagli sulla morte dei due, parlando di “indagine in corso”, ma aggiungendo che al momento “non pensiamo si tratti di omicidio”. Nel corso di una carriera durata più di sei decenni,ha ricevuto due premi Oscar, due Bafta, quattro Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award.