Lapresse.it - Cinema, addio a Gene Hackman: film e carriera dell’attore premio Oscar

Leggi su Lapresse.it

Lutto con tinte di giallo per il mondo del(95 anni) è stato trovato morto assieme alla moglie Betsy Arakawa (63) e al cane nella loro casa di Santa Fe (New Messico). Poco chiare, al momento, le circostanze del decesso anche se l’ufficio del locale sceriffo tende a escludere la pista dell’omicidio.Un gigante di Hollywood, autentico gigante di Hollywood, scompare a pochi giorni dalla Notte degli, dove aveva trionfato due volte: nel 1972 per ‘Il braccio violento della legge’ (miglior attore protagonista) e nel 1993 per ‘Gli spietati’ (miglior attore non protagonista). Oltre alle prestigiose statuette,ha vinto anche due Bafta, quattro Golden Globe (di cui uno allanel 2003) e uno Screen Actors Guild Award. Nato nel 1930 a San Bernardino (in California) EuAlden(questo il suo nome) è cresciuto Danville, nell’Illinois, all’interno di una complessa situazione familiare.