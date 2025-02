Romadailynews.it - Cina: zone nazionali high-tech ospitano due terzi di imprese unicorno

Ledi sviluppo industriale ad alta tecnologia dellasono diventate le basi principali per le startup con un valore superiore al miliardo di dollari, secondo il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. Le 178del Paese hanno ospitato circa il 67% dellecinesi alla fine del 2024, ha dichiarato il ministero in una conferenza stampa tenutasi ieri. Questecirca un terzo delledel Paese e il 46% delle aziende “piccoli giganti”, ovvero le nuove e’lite tra le piccole e medieche si occupano di manifattura, specializzate in un mercato di nicchia e che vantano tecnologie all’avanguardia. In particolare, questecirca il 60% delle aziende di intelligenza artificiale (IA) quotate in borsa e circa la meta’ dellelegate all’AI, ha dichiarato il ministero.