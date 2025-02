Romadailynews.it - Cina: Tianjin apre primo ospedale generale terziario interamente di proprieta’ estera

Ildelladi, e’ stato inaugurato ieri nella municipalita’ di, segnando l’ultimo passo in avanti nella politica di maggior apertura del Paese nel settore sanitario. L’, che conta 500 posti letto ed e’ stato nominato Perennial General Hospital, rappresenta un investimento di circa un miliardo di yuan (circa 139,4 milioni di dollari) da parte della Perennial Holdings Private Limited di Singapore. Offre servizi medici completi per soddisfare le esigenze di diagnosi e cura di malattie sia comuni che complesse.Dispone inoltre di un dipartimento internazionale che fornisce servizi sanitari personalizzati, tra cui la gestione della salute e delle malattie croniche. Nel settembre 2024, laha annunciato il programma pilota per l’espansione dell’apertura nel settore sanitario, con la municipalita’ settentrionale cinese diche e’ stata designata come una delle nove province e municipalita’ in cui saranno avviate sperimentazioni di ospedalidi