Cina: Shaanxi, apre museo di reperti nel Xi'an Xianyang Int'l Airport

Questa foto, scattata ieri 26 febbraio 2025, mostra un’opera di ceramica colorata a forma di cammello risalente alla dinastia Zhou settentrionale (557-581) in undiall’interno delInternational, nella provincia nord-occidentale cinese dello. Ieri qui e’ stato aperto al pubblico ildiculturali rinvenuti in diverse fasi della costruzione dell’aeroporto, il piu’ grande del suo genere nel nord-ovest della. Questa foto, scattata ieri 26 febbraio 2025, mostra delle statuette di ceramica a forma dei 12 segni zodiacali cinesi risalenti alla dinastia Tang (618-907) in undiall’interno delInternational, nella provincia nord-occidentale cinese dello. Ieri qui e’ stato aperto al pubblico ildiculturali rinvenuti in diverse fasi della costruzione dell’aeroporto, il piu’ grande del suo genere nel nord-ovest della