Cina: rapporto, aumentata efficienza del settore logistico nel 2024

Ilcinese ha registrato miglioramenti nell’complessiva lo scorso anno, ha mostrato oggi undel. Iltra i costi della logistica sociale e il PIL, un indicatore chiave che riflette l’dei costi del, e’ stato del 14,1% nel, con un calo di 0,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente e stabilendo un minimo storico, secondo ilpubblicato dalla China Federation of Logistics and Purchasing. Calcolato sulla base del PIL cinese nel, il calo della lettura equivale a una riduzione di oltre 400 miliardi di yuan (circa 55,8 miliardi di dollari) dei costi logistici, ha dichiarato la federazione. I responsabili politici cinesi hanno identificato la riduzione dei costi logistici come parte delle misure per stimolare la crescita durante la Conferenza centrale sul lavoro economico di dicembre, con l’intenzione di avviare azioni speciali a tal fine nel 2025.