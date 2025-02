Romadailynews.it - Cina: ragazza torna nel villaggio natale per trasformarlo con agricoltura moderna

Dopo aver studiato all’estero, Ming Yue, originaria del Sichuan, ha scelto dire nella sua cittadina rurale per allevare polli, invece di cercare un lavoro ben pagato in citta’. Cliccate per vedere come i giovani stanno liberando il vasto potenziale di sviluppo dellarurale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5936206/5936206/2025-02-27/-nel--per--con-Agenzia Xinhua