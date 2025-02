Romadailynews.it - Cina: porto Tianjin registra record esportazioni auto su singola nave

Unache trasportava piu’ di 4.000 veicoli e’ partita ieri dalsettentrionale cinese di, diretta verso i mercati esteri, tra cui il Sud America. Secondo laPort (Group) Co., Ltd., si tratta di un nuovodidimobili da parte di unapresso ilnegli ultimi anni. I veicoli di vario tipo, compresi quelli elettrici puri e ibridi, sono stati sviluppati a Pechino e prodotti ae nella provincia dello Hebei. Dovrebbero raggiungere le loro destinazioni in oltre 20 giorni. Ildi, il piu’ grande hub di importazione ed esportazione dimobili dellasettentrionale, gestisce oltre 30 rotte di spedizione marittima roll-on/roll-off verso mercati come l’Europa, il Medio Oriente e il Sud America. Ilha potenziato i servizi alle impresemobilistiche della regione di Pechino--Hebei e si e’ coordinato con le compagnie di navigazione internazionali per agevolare il loro tras