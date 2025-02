Romadailynews.it - Cina: piattaforma assicurativa per NEV aiuta ad assicurare 114.000 unita’ dall’avvio

Fino a martedi’, unadedicata a garantire un’adeguata copertura per i veicoli a nuova energia (NEV) avevato con successo nell’assicurazione di 114.000, un passo significativo negli sforzi dellaper rafforzare il sostegno assicurativo al crescente settore dei NEV. Inaugurata il 25 gennaio, laha attirato 185.000 utenti registrati e ha fornito una coperturaper un totale di 94,49 miliardi di yuan (circa 13,17 miliardi di dollari), secondo la Insurance Association of China and the Shanghai Insurance Exchange. Per anni, i proprietari di NEV hanno lottato con premi elevati e il rischio di vedersi negare la copertura, mentre gli assicuratori sono stati gravati da crescenti perdite finanziarie dovute agli elevati costi di riparazione dei NEV.