Un ricercatore posiziona un campione da analizzare in una stazione sperimentale della Synergetic Extreme Condition User Facility () nel distretto di Huairou, a, capitale della, il 16 ottobre 2024. Lasta aprendo un portale per gli scienziati affinche’ possano osservare i bizzarri fenomeni della materia in ambienti cosi’ estremi. Dopo l’inizio dei lavori di costruzione nel settembre 2017, la struttura ieri hato l’di, segnando il completamento di un impianto sperimentale avanzato a livello interche integra condizioni estreme come temperatura ultrabassa, pressione ultraelevata, forti campi magnetici e campi ottici ultraveloci. L’impianto, guidato dall’Istituto di fisica (IOP) sotto il controllo dell’Accademia cinese delle scienze, e’ costituito da un cluster di “generatori di ambienti estremi” controllati con precisione.