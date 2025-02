Romadailynews.it - Cina: Pechino, aperte +2.000 nuove imprese finanziate dall’estero nel 2024

nelsono state fondate 2.012a investimento estero, con un aumento del 16,4% su base annua, secondo l’Ufficio del commercio municipale di. Questo tasso di crescita ha superato la media nazionale di 6,5 punti percentuali, ha dichiarato Guo Wenjie, vice direttore dell’ufficio. Dall’anno scorso la capitale ha attuato una serie di misure a favore delle, tra cui il miglioramento delle agevolazioni per gli investimenti, l’introduzione di regolamenti sugli investimenti esteri, il potenziamento delle tavole rotonde con ledi investimento estero e la risposta attiva alle loro richieste, ha dichiarato Guo. “Sfrutteremo le opportunita’ offerte dalle politiche di maggior apertura in settori come le telecomunicazioni a valore aggiunto e l’assistenza sanitaria, cercando di attrarre un maggior numero di progetti di riferimento a investimento estero”, ha dichiarato Guo.